Бій українця Постола за два титули чемпіона світу затверджений

Бій українського боксера Віктора Постола з чемпіоном WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Карлосом Рамірес відбудеться 1 лютого 2020 року в Китаї. Про це у соцмережах інформує промоутерська компанія американця Top Rank.

На кону поєдинку стоятимуть обидва титули Раміреса.

Постол став обов'язковим претендентом на пояс чемпіона WBC, перемігши у квітні француза Мохаммеда Мімун. Рамірес провів минулий поєдинок у липні і технічним нокаутом здолав співвітчизника Моріца Хукера. Для нього це буде перший захист обох поясів.

Нагадаємо, Постол очолив список боксерів WBC в першій напівсередній вазі, піднявшись з другої позиції. Українець вже володів поясом організації, який завоював у 2015 році після перемоги над аргентинцем Лукасом Матіссе. Вже в наступному поєдинку українець втратив титул, поступившись Теренсу Кроуфорду з США.

У 2018 році Віктор Постол програв шотландцеві Джошу Тейлору в бою за пояс WBC Silver.