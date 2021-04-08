Бой с "тенью". Что стоит за последними санкциями СНБО и зачем это Зеленскому

Президент Владимир Зеленский и Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) продолжают удерживать внимание общественности и медиа вокруг темы санкций. После того, как под ограничения попали Виктор Медведчук и компании из сферы недропользования, украинские чиновники взялись за контрабанду.

На прошлой неделе глава государства своим указом ввел санкции сроком на три года против десятка человек и связанных с ними фирм. Зеленский назвал этих людей "топ-десяткой украинской контрабанды" и пообещал на этом перечне не останавливаться. Президент также приравнял контрабанду к "экономическому терроризму".

Информационный эффект после этих санкций оказался поскромнее, чем когда под "каток" СНБО попали Медведчук и его окружение. Если тогда публично были озвучены правовые основания для введения санкций – связь с возможным финансированием терроризма, то в этот раз такой ясности, по крайней мере в открытых источниках, мало. И, что интересно, во многих ведомствах, к которым обращалось РБК-Украина, отказались публично комментировать юридическую подоплеку последних санкций.

Карающий инструмент

Перед выборами Зеленский обещал своим избирателям с одной стороны – справедливость, с другой – простые и быстрые решения сложных проблем. Но после прихода к власти заявленные им намерения уперлись в неповоротливую бюрократическую машину, инертность судов и правоохранительной системы.

Позднее был обнаружен инструмент, который способен поставлять "быстрые решения сложных проблем" – СНБО. Это координационный и коллегиальный орган, куда помимо президента и секретаря входит еще почти два десятка топ-чиновников. Его решения вступают в силу через указ президента.

Начиная с февраля СНБО почти еженедельно вводит новую серию санкций. Первыми под ударом оказались Виктор Медведчук, его соратники, связанные с ними компании и телеканалы. Следом за ними под ограничения попали экс-президент Виктор Янукович, а также другие фигуранты как с украинской, так и с российской стороны, причастные к оккупации украинских территорий в 2014 году.

Дальше санкции ввели против 19 компаний, пользующихся недрами Украины, которые в прошлом связывали с экс-министром времен Януковича Эдуардом Ставицким. Часть из них в последние годы, возможно, имела отношение к группе Павла Фукса, хотя сам бизнесмен это отрицает. По словам Зеленского, эти компании получили лицензии по заниженной цене, потому государство понесло крупный ущерб.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (фото: t.me / OP_UA )

В числе последних под санкциями оказались десять граждан Украины, якобы причастных к контрабанде. Это Вадим Альперин, Виктор Шерман, Александр Чудаков, Александр Кравченко, Владимир Дидух, Иван Бокало, Орест Фирманюк, Юрий Кушнир, Валерий Пересоляк и Александр Еримичук.

Большинство этих имен рядовому гражданину ни о чем не говорят и известны они только в узких региональных бизнес-кругах. Против них и нескольких десятков связанных с ними компаний ввели санкции сроком на три года. Они предусматривают блокировку активов и имущества, ограничение торговых операций, запрет полетов и перевозок по территории Украины.

"Это экономический терроризм против Украины. По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды составляют 300 млрд гривен, которые недополучил госбюджет. Сегодня впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы, имущество лиц, которых, по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным СБУ, можно назвать "топ десяткой" украинской контрабанды", – заявил Зеленский.

О контрабанде каких именно товаров идет речь в данном случае чиновники не сообщили. Несколько информированных источников РБК-Украина, независимых друг от друга, рассказали, что часть фигурантов санкционного списка якобы связана с контрабандой табачной продукции из ОРДЛО.

Эта версия вписывается в заявления Алексея Данилова, сделанные за недели до решения Совбеза по контрабанде. Секретарь СНБО сказал, что власть "должна поставить точку" в проблеме контрабанды подакцизных товаров с оккупированных территорий.

Тогда он сообщил, что на территории так называемых "ЛНР/ДНР" действуют три табачные фабрики, продукция которых незаконно попадает в Украину. Позже, 19 марта, Данилов анонсировал, что на следующее заседание будет вынесен вопрос контрафактной продукции из ОРДЛО.

Как объяснили изданию в пресс-службе Офиса президента, решение о применении персональных ограничительных мер принимались в соответствии с законом Украины "О санкциях" на основе предложений от Службы безопасности Украины. Комментируя решение Совбеза от 2 апреля, в СБУ отчитались о своих успехах в борьбе с контрабандой, упомянув, правда, не табак, а пресечение незаконных поставок через границу оружия и наркотиков.

Как под прицелом оказалась контрабанда сигарет? Долгое время табачные компании пытались добиться снижения акцизов, поскольку, по их версии, не выдерживали конкуренции с нелегалами на фоне постоянно растущей налоговой нагрузки. По разным оценкам, доля теневого рынка на октябрь прошлого года доходила до рекордных 10%.

По информации РБК-Украина, примерно полгода назад аналитический центр при СНБО обратился к "табачникам", чтобы разузнать, насколько контрабанда мешает легальному бизнесу, а также все "явки и пароли". А уже позже якобы был предложен некий компромисс: акцизы снижать никто не будет, но государство перекроет контрафактные потоки, очистив рынок от нелегальной продукции.

Несколько собеседников издания утверждают, что главным двигателем "санкционных историй" стал секретарь СНБО Алексей Данилов. По словам источников, именно его аналитики занимаются сбором необходимых материалов и готовят очередной список "жертв", на которых следует наложить санкции.

Секретарь СНБО Алексей Данилов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Политолог Владимир Фесенко считает, что политический и информационный эффект от санкций против "контрабандистов" будет гораздо меньше, чем после санкций против Медведчука. Он казался непотопляемым – мало кто мог себе представить, что власть осмелится начать прямую войну с ним, говорит эксперт. Поэтому и резонанс был огромный.

"А большинство людей из списка так называемых контрабандистов широкой общественности вообще неизвестны", – отметил в разговоре с изданием политолог.

Другое дело, как на это отреагируют бизнес-элиты. Вероятно, кому-то из них это послужит сигналом, что завтра могут произойти новые удары и непонятно по кому, говорит Фесенко.

"Для Зеленского и СНБО важно поддерживать некое напряжение, саспенс. Это важно для того, чтобы президента побаивались. Думаю, это главный эффект: с помощью санкций он смог преодолеть имидж, сложившийся в течение прошлого года, что президент слабый. Сейчас наоборот – президента боятся. И для секретаря СНБО это способ повышать свой политический вес", – полагает Фесенко.

Похожую оценку насчет мотивов Данилова дали изданию источники на Банковой. Они также признают, что нередко от СНБО поступают юридически "сырые" решения, которые Офису приходится дорабатывать прежде чем ставить под ними подпись президента.

Правовая сторона

Правозащитники 6 апреля обнародовали совместное заявление касательно последних санкций СНБО. Они считают, что ограничительные меры, введенные без приговора суда, в отношении украинских граждан и компаний являются серьезным нарушением Конституции и недопустимы в правовом государстве.

Отменить указы президента о введении санкций может только Верховный суд. По состоянию на 7 апреля подано уже около 10 исков о законности закрытия телеканалов и блокировки активов депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука. "Топ-контрабандисты" и компании-недропользователи пока не обжаловали введенные против них ограничительные меры.

Логичный вопрос – если власти хотят бороться с контрабандой, то почему не путем уголовных производств и судов? Из открытых источников известно о том, что подозрения правоохранителей были вручены только трем фигурантам списка.

Один из собеседников в окружении Зеленского говорит, что работа хромает не в "верхушке" силовых органов, а на среднем и низовом уровне. Поэтому приходится прибегать к таким инструментам, как СНБО, пояснил источник.

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил изданию, что контрабанда – это основа теневой экономики страны, которая представляет угрозу не только государственному бюджету, но и национальной безопасности страны в целом. Он уверен, что у СНБО было достаточно оснований для составления последнего санкционного списка.

"Теперь очень важно, чтобы принятые решения были реализованы в пределах УПК, то есть лица были привлечены к ответственности на основании закона, а контрабандная гидра не обросла новыми головами", – сказал РБК-Украина Гетманцев.

Народный депутат Даниил Гетманцев (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В СНБО изданию заявили, что на данный момент секретарь Алексей Данилов не может предоставить информацию о правовых аспектах введения санкций. Там также посоветовали обратиться с этим вопросом к СБУ, которое, как утверждают в Совбезе, готовило представления о введении ограничительных мер.

В спецслужбе, в свою очередь, ответили, что официально не комментируют это вопрос. В то же время источник РБК-Украина в ведомстве на условиях анонимности сообщил, что, действительно, одним из оснований для введения последних санкций стали установленные факты незаконных поставок сигарет из ОРДЛО. То есть формально было выполнено требование закона о привязке санкций к уголовным делам о финансировании терроризма.

Важно отметить, что ни один из собеседников издания не подтвердил, что вся десятка фигурантов имеет отношение к контрафакту с ОРДЛО или финансированию терроризма. При этом источники, близкие к руководству государства, отметили, что "необходимые доказательства могут быть представлены в будущем".

Глава Министерства юстиции Денис Малюська отказался оценить для РБК-Украина законность последних решений СНБО. Впрочем, неофициально в ведомстве объяснили, что Совбез не привлекает Минюст ни к разработке, ни к анализу своих актов.

"Министр юстиции не является членом СНБО, и нас никак не привлекают к деятельности Совета. Мы также не осуществляем правовой анализ нормативно-правовых актов СНБО, соответственно, не можем говорить о каких-то юридических изъянах в них", – сказал собеседник в Минюсте.

В пресс-службе Офиса президента объяснили: применение санкций не является заменой уголовного процесса. Санкции используются для обезвреживания угроз национальной безопасности, "имеющихся здесь и сейчас", сказали РБК-Украина в ведомстве.

"Соответствующие решения принимаются в соответствии с законом, который вступил в силу с 2014 года и применялся неоднократно. Полное расследование всех обстоятельств соответствующих действий тех или иных лиц, к которым применены санкции, необходимо и происходит", – заявили в ОП.

Офис президента Украины (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Другая проблема, что упомянутый закон о санкциях содержит очень расплывчатые формулировки. В нем указано, что ограничения могут применяться в отношении иностранных государств, компаний или граждан, против компаний, подконтрольных иностранцам, против лиц без гражданства, а также "субъектов, осуществляющих террористическую деятельность".

Но дальше по тексту уточняется перечень предлогов. Санкции могут вводить против лиц, которые:

– создают реальные и / или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины;

– способствуют террористической деятельности и / или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства;

– приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничения права собственности, к имущественным потерям, к созданию препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод.

Получается, что список оснований достаточно размытый и обтекаемый. С одной стороны, это дает властям достаточно широкие полномочия для того, чтобы удовлетворять общественный запрос на справедливость и доказывать свою решительность. С другой – он дает такое же широкое поле для маневра в судах юристам, к чьим услугами наверняка обратятся лица, попавшие под санкции.

Опасения на этот счет не под запись озвучивают и собеседники РБК-Украина в правоохранительных органах – что адвокаты так называемых "топ-10 контрабандистов" могут разбить решения о санкциях в судах. Поскольку они вводятся в действие указом президента, то и оспаривать в Верховном суде будут именно указ президента. Если же суд отменит хотя бы один из них, это создаст прецедент и может запустить цепную реакцию, когда фигуранты станут массово снимать с себя все ранее наложенные санкции.