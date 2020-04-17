Бой Ломаченко - Лопес может состояться осенью

Промоутер Боб Арум поделился мнением о бое между чемпионом мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Поединок был запланирован на 30 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Ожидалось, что украинец и американец встретятся в ринге ориентировочно в середине-конце лета. Но глава Top Rank дал неутешительный для любителей бокса прогноз относительно даты поединка.

"Мы планировали устроить бой Ломаченко - Лопес в конце мая. Но, вмешалась ситуация с коронавирусом. Теперь, надеюсь, что мы сможем провести бой в сентябре или октябре", - сказал Арум.

19 марта Василий прервал подготовку к объединительному бою и вернулся в Украину. Теофимо, в свою очередь, выразил недовольство из-за неопределенности с боем.

Напомним, бой между украинским боксером Виктор Постол и обладателем титулов WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Хосе Рамирес отложен во второй раз из-за коронавируса.