Бій Ломаченка - Лопес може відбутися восени

Промоутер Боб Арум поділився думкою про бій між чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBO, WBA і WBC Василем Ломаченком та володарем титулу IBF Теофімо Лопесом. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналі FightHype.com.

Поєдинок був запланований на 30 травня, але його довелося відкласти через пандемію коронавірусу. Очікувалося, що українець і американець зустрінуться в ринзі орієнтовно в середині-кінці літа. Але глава Top Rank дав невтішний для любителів боксу прогноз щодо дати поєдинку.

"Ми планували влаштувати бій Ломаченко - Лопес в кінці травня. Але, втрутилася ситуація з коронавірусів. Тепер, сподіваюся, що ми зможемо провести бій у вересні або жовтні", - сказав Арум.

19 березня Василь перервав підготовку до об'єднавчого бою і повернувся в Україну. Теофімо, своєю чергою, висловив невдоволення через невизначеність з боєм.

Нагадаємо, бій між українським боксером Віктор Постол і володарем титулів WBC і WBO в першій напівсередній вазі американцем Хосе Рамірес відкладений вдруге через коронавірус.