Ботсвана підписала комюніке саміту миру, а ЄС розширив санкції проти Білорусі: новини за 5 серпня

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про введення санкцій щодо 28 осіб за їхню роль у триваючих репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі. А Ботсвана підписала комюніке саміту миру.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 5 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

В російському Волгограді вночі пролунав вибух, після чого сталася пожежа на підстанції.

Українська компанія Skyeton, відома своїми розвідувальними системами ACS-3/Raybird-3, розширила діяльність на Словаччину.

Атака на аеродром Морозовськ: ГУР заявило про знищення Су-34 та склад БК

Як повідомили в українській розвідці, дані космічної розвідки свідчать, що внаслідок удару по російському військовому аеродрому "Морозовськ", що стався 3 серпня, знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.



Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння, ще 4 технічні будівлі та 2 ангари на авіабазі, розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.

ЄС розширив санкції проти Білорусі: під прицілом давні прихильники Лукашенка

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про введення санкцій щодо 28 осіб за їхню роль у триваючих репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі.

Зокрема, під санкції потрапили давні прихильники режиму Лукашенка, як-от генеральна директорка БелТА Ірина Акулович, ведучий програми "Сенат" на каналі СТВ і голова Молодіжної ради при Національних зборах Білорусі Микита Рачиловський, а також колишній керівник пресслужби Лукашенка Дмитро Жук.

Комюніке саміту миру підписала Ботсвана

Президент України Володимир Зеленський привітав підписання спільного комюніке саміту миру Республікою Ботсвана. Він висловив високу оцінку дружнім відносинам між країнами та вагомому внеску Ботсвани у підтримання глобальної безпеки та стабільності.

Зеленський підкреслив, що Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

На Тисі катер на швидкості влетів у трос та перекинувся

Інцидент стався в Угорщині в суботу 3 серпня вранці близько 03:30 неподалік від КПП "Лонья-Дзвінкове", що біля Закарпаття. Пором очікував на відправлення на одному з берегів річки, а трос по інший бік водойми вже був натягнутий. В цей час патрульний катер на великій швидкості влетів у канат. В мережі оприлюднили й відео аварії. На кадрах добре видно, як від сильного удару плавзасіб перекинуло в повітрі й він почав тонути.

Детальніше про аварію, хто був на катері та чи були там "ухилянти" - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

В Україні зафіксували випадки нового штаму коронавірусу FLiRT

У липні в Україні були зафіксовані три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron FLiRT. Згідно з наявними дослідженнями, поточні вакцини та бустери залишаються й надалі ефективними, втім, не рятують від зараження новим штамом.

Як розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, три випадки субваріанта виявили минулого тижня:

два у Києві;

один в Івано-Франківській області.

Комітет з нацбезпеки схвалив законопроект, що забороняє мобілізацію чоловіків до 25 років

Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379-д. Цей законопроект передбачає заборону мобілізації частини чоловіків до 25 років.

ООН визнала, що співробітники її агентства могли брати участь у нападі ХАМАС на Ізраїль

Дев'ятеро співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР) могли бути причетними до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні минулого року, з’ясувало Управління служб внутрішнього нагляду ООН.

РФ намагається приховати спалах холери у Криму

За даними представництва українського президента у Криму, захворювання на холеру було зафіксовано у Сімферополі, Джанкої та Феодосії.

"У Криму в Сімферополі, Джанкої та Феодосії зафіксовано спалах захворювання на холеру, який окупаційна адміністрація намагається приховати", - сказано у повідомленні.

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