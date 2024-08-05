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Атака на аеродром Морозовськ: ГУР заявило про знищення ворожого літака та складу БК (фото)

Морозовськ, Понеділок 05 серпня 2024 11:08
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Атака на аеродром Морозовськ: ГУР заявило про знищення ворожого літака та складу БК (фото) Фото: на аеродромі РФ Морозовськ знищено СУ-34 та склад БК (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Внаслідок атаки 3 серпня по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад БК окупантів. Відповідні дані підтверджують супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР в Telegram.

Як зазначають у відомстві, ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

"Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі", - йдеться в повідомленні.

У розвідці повідомили, що чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовськ", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.

Фото: ураження аеродрому РФ "Морозовськ" 3 серпня (https://t.me/DIUkraine/4216?single)

Удар по аеродрому "Морозовськ"

Нагадаємо, що в ніч на 3 серпня ЗСУ вдарили по аеродрому "Морозовськ" під Ростовом.

Протягом дня супутники NASA фіксували масштабні осередки пожеж на російському аеродромі.

Пізніше в мережі з'явились фото наслідків ураження аеродрому із супутникових знімків. З них стало відомо про ураження складів БК.

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