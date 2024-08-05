Атака на аеродром Морозовськ: ГУР заявило про знищення ворожого літака та складу БК (фото)

Внаслідок атаки 3 серпня по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад БК окупантів. Відповідні дані підтверджують супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР в Telegram .

Як зазначають у відомстві, ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

"Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі", - йдеться в повідомленні.

У розвідці повідомили, що чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовськ", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.