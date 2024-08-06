Ботсвана подписала коммюнике саммита мира, а ЕС расширил санкции против Беларуси: новости за 5 августа

Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций в отношении 28 человек за их роль в продолжающихся репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси. А Ботсвана подписала коммюнике саммита мира.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 5 августа, – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

В российском Волгограде ночью раздался взрыв, после чего произошел пожар на подстанции.

Украинская компания Skyeton, известная своими разведывательными системами ACS-3/Raybird-3, расширила деятельность в Словакии.

Атака на аэродром Морозовск: ГУР заявило об уничтожении Су-34 и составе БК

Как сообщили в украинской разведке, данные космической разведки свидетельствуют, что в результате произошедшего 3 августа удара по российскому военному аэродрому "Морозовск" уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два самолета такого же типа вероятно повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.



Полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения, еще 4 технических здания и 2 ангара на авиабазе, расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения.

ЕС расширил санкции против Беларуси: под прицелом давние сторонники Лукашенко

Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций в отношении 28 человек за их роль в продолжающихся репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.

В частности, под санкции попали давние сторонники режима Лукашенко, например генеральный директор БелТА Ирина Акулович, ведущий программы "Сенат" на канале СТВ и председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, а также бывший руководитель прессслужбы Лукашенко Дмитрий Жук.

Коммюнике саммита мира подписала Ботсвана

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал подписание совместного коммюнике саммита мира Республикой Ботсвана. Он высказал высокую оценку дружеским отношениям между странами и весомому вкладу Ботсваны в поддержание глобальной безопасности и стабильности.

Зеленский подчеркнул, что Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

На Тисе катер на скорости влетел в трос и опрокинулся

Инцидент произошел в Венгрии в субботу 3 августа утром около 03:30 неподалеку от КПП "Лонья-Звонковое" возле Закарпатья. Паром ожидал отправления на одном из берегов реки, а трос по другую сторону водоема уже был натянут. В это время патрульный катер на большой скорости влетел в канат. В сети обнародовали и видео аварии. На кадрах хорошо видно, как от сильного удара плавсредство опрокинуло в воздухе и он начал тонуть.

Детальнее об аварии, кто был на катере и были ли там "уклоняющие" - собрало РБК-Украина в материале.

В Украине зафиксировали случаи нового штамма коронавируса FLiRT

В июле в Украине было зафиксировано три случая нового субварианта коронавируса Omicron FLiRT. Согласно имеющимся исследованиям, текущие вакцины и бустеры остаются и дальше эффективными, впрочем, не спасают от заражения новым штаммом.

Как рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, три случая субварианта обнаружили на прошлой неделе:

два в Киеве;

один в Ивано-Франковской области.

Комитет по нацбезопасности одобрил законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин до 25 лет

Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект 11379-д. Этот законопроект предусматривает запрет на мобилизацию части мужчин до 25 лет.

ООН признала, что сотрудники ее агентства могли участвовать в нападении ХАМАС на Израиль.

Девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) могли быть причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года, выяснило Управление служб внутреннего надзора ООН.

РФ пытается скрыть вспышку холеры в Крыму

По данным представительства украинского президента в Крыму, заболевание холерой было зафиксировано в Симферополе, Джанкое и Феодосии.

"В Крыму в Симферополе, Джанкое и Феодосии зафиксирована вспышка заболевания холерой, которую оккупационная администрация пытается скрыть", - сказано в сообщении.

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