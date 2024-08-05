Уже 93 підписи. Комюніке саміту миру підписала Ботсвана
Президент України Володимир Зеленський привітав підписання спільного комюніке саміту миру Республікою Ботсвана. Він висловив високу оцінку дружнім відносинам між країнами та вагомому внеску Ботсвани у підтримання глобальної безпеки та стабільності.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Twitter.
Зеленський підкреслив, що Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Він додав, що Ботсвана своїми діями підтверджує свою підтримку зусиль України у відновленні справедливого миру.
"Захищаючи спільні принципи для однієї країни, ми захищаємо їх для всіх і посилюємо всі миролюбні нації світу", - наголосив Зеленський.
Зазначимо, що це 93 підпис під комюніке саміту миру.
Саміт миру
На початку червня цього року Україна організувала у Швейцарії перший саміт миру, на який Росію не запросили. У заході взяли участь представники майже 100 країн та міжнародних організацій.
Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив про необхідність проведення другого саміту миру до кінця цього року. Є ймовірність, що на цей раз Росію запросять. Однак, поки що існують сумніви щодо її участі, оскільки російські чиновники роблять категоричні заяви з цього приводу.
Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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