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Ботручук получила еще одно "серебро" для Украины на Паралимпиаде-2020

Автор: Инна Собора

Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук завоевала "серебро" Паралимпиады в Токио. Награду она получила в соревнованиях бега на 400 метров в классе Т12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских Игр.

Украинка финишировала с результатом 55,33.

Первое место у представительницы Кубы (52,58) и "бронза" у Венесуэлы (57,69).

Напомним, вчера, в шестой день Паралимпиады-2020, украинские спортсмены завоевали одиннадцать медалей.

Ранее сообщалось, что Украина в пятерке лидеров на Паралимпиаде-2020.

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Олимпиада 2020