Ботручук здобула ще одне "срібло" для України на Паралімпіаді-2020

Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук здобула "срібло" Паралімпіади у Токіо. Нагороду вона здобула у змаганнях бігу на 400 метрів у класі Т12.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських Ігр.
Українка фінішувала з результатом 55,33.
Перше місце у представниці Куби (52,58) та "бронза" у Венесуели (57,69).
Нагадаємо, вчора, в шостий день Паралімпіади-2020, українські спортсмени завоювали одинадцять медалей.
Раніше повідомлялося, що Україна в п'ятірці лідерів на Паралімпіаді-2020.