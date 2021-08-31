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Ботручук здобула ще одне "срібло" для України на Паралімпіаді-2020

Автор: Инна Собора

Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук здобула "срібло" Паралімпіади у Токіо. Нагороду вона здобула у змаганнях бігу на 400 метрів у класі Т12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських Ігр.

Українка фінішувала з результатом 55,33.

Перше місце у представниці Куби (52,58) та "бронза" у Венесуели (57,69).

Нагадаємо, вчора, в шостий день Паралімпіади-2020, українські спортсмени завоювали одинадцять медалей.

Раніше повідомлялося, що Україна в п'ятірці лідерів на Паралімпіаді-2020.

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Олімпіада 2020