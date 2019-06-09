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У Бостоні вагон метро зійшов з рейок

Новини » Надзвичайні події    09.06.2019 - 03:44
У Бостоні вагон метро зійшов з рейок
Фото: аварія в метро Бостона

Внаслідок аварії у метро Бостона постраждали 10 пасажирів

В американському місті Бостон, що у штаті Массачусетс, сталась аварія на одній із ліній метрополітену - поїзд зійшов з рейок. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу рятувальників Бостона.

Попередньо повідомляється про десятьох постраждалих внаслідок аварії.

"Пожежної службі довелося виносити на ношах багатьох людей із тунелю. 10 осіб були доставлені у відділення швидкої медичної допомоги Бостона", - йдеться у повідомленні прес-служби в Twitter.

Нагадаємо, вранці у четвер, 6 червня, у японському місті Йокогама на синій гілці метро сталася аварія - зійшов з рейок поїзд з пасажирами. На момент аварії в поїзді перебували від 120 до 130 пасажирів. 

Додамо, що в березні 2019 в Конго при сходженні з рейок товарного поїзда щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення.

А в лютому щонайменше три людини загинули в результаті зіткнення з вантажівкою двох поїздів у штаті Нью-Йорк. Два потяги, що рухалися в протилежних напрямках, врізалися в машину, яка намагалася об'їхати опущені перед рейками ворота. Троє людей в машині загинули.

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