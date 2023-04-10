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"Бостон" с хет-триком лидера команды обновил рекорд НХЛ по победам

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Филадельфия, Понедельник 10 апреля 2023 12:26
"Бостон" с хет-триком лидера команды обновил рекорд НХЛ по победам Фото: Давид Пастрняк трижды наказал оборону "Филадельфии" (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

Выездная победа над "Филадельфией Флайерс" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стала особенной для "Бостон Брюинз". Команда из столицы штата Массачусетс установила рекорд по количеству побед в сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter лиги.

"Брюинз" сумели перестрелять пенсильванцев на выезде (5:3). Тремя шайбами в составе "Бостона" отличился Давид Пастрняк, а еще по голу оформили Чарли Койл и Павел Заха.

Для "Брюинз" эта победа стала 63-й в регулярном первенстве сезона 2022/23. Этот показатель – новый рекорд лиги. "Бостон" одержал 6 побед подряд и досрочно гарантировал первое место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции. Команда под руководством Джима Монтгомери набрала уже 131 очко.

Кроме того, персональное достижение подчинилось и Пастрняку. Чех теперь оформил 60 шайб в нынешнем сезоне. Он стал всего вторым хоккеистом в истории "Брюинз", покорившим этот рубеж. Первым был двукратный обладатель Кубка Стэнли с "Бостоном" Фил Эспозито (сезоны 1970/71, 1971/72, 1973/74, 1974/75).

Бостонцы еще смогут улучшить рекорд побед. До конца регулярного первенства "Брюинз" сыграют еще два матча – против "Вашингтона" (12 апреля) и "Монреаля" (14 апреля).

К слову, ранее "Сиэтл" впервые в истории франшизы пробился в плей-офф сезона.

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