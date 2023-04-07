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Наймолодший клуб НХЛ вперше в історії пробився в плей-офф

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Сіетл, П'ятниця 07 квітня 2023 12:51
Наймолодший клуб НХЛ вперше в історії пробився в плей-офф Фото: "Кракен" святкують дебютний вихід у плей-офф (twitter.com/SeattleKraken)
Автор: Антон Федорців

У другому сезоні виступів під егідою Національної хокейної ліги "Сіетл Кракен" вийшов до стадії матчів на виліт після регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Команда Дейва Гекстола вперше в нетривалій історії здобула путівку в плей-офф. "Кракен" гарантували місце в розіграші Кубка Стенлі після перемоги над "Арізоною" (4:2).

"Сіетл" набрав 96 очок за 78 матчів і йде на 4-й сходинці Тихоокеанського дивізіону. Водночас "Кракен" посідає перше з двох зарезервованих для Західної конференцій місць вайлдкард у плей-офф. Підопічні Гекстола оновили показник найкращого прогресу за очками в історії НХЛ для клубів-новачків.

"Сіетл" дебютував у лізі в сезоні 2021/22. Тоді "Кракен" набрали 60 пунктів (82 поєдинки) та завершили виступи після регулярного чемпіонату. Для оновлення рекорду команда зі штату Вашингтон ще матиме 4 матчі.

Наразі визначилися 13 із 16-ти учасників плей-офф сезону. Першою сформованою парою стартового раунду стало протистояння "Торонто" – "Тампа-Бей". Початок розіграшу Кубка Стенлі запланований на 17 квітня.

До слова, раніше центрфорвард "Нью-Джерсі" Х'юз очолив хіт-парад зірок із чотирма набраними пунктами.

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