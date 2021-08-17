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Boston Dynamics показала, как ее работы занимаются гимнастикой

Новина українською →
США , Вторник 17 августа 2021 19:28
Boston Dynamics показала, как ее работы занимаются гимнастикой Фото: Boston Dynamic показала тренировку по гимнастике для роботов (twitter.com/BostonDynamics)
Автор: Сергей Пышкин

Boston Dynamics обнародовала несколько видеороликов, на которых показала, как ее работы Atlas занимаются гимнастикой. Сейчас компания продолжает совершенствовать систему контроля и восприятия устройств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

На видео можно увидеть, как роботы занимаются паркуром. Иногда они чуть не падают, но продолжают свои тренировки.

Как отметили в Boston Dynamics, сейчас компания работает над тем, чтобы улучшить систему контроля и восприятия своих устройств.

Однако, не стоит вводить себя в заблуждение, тренировка Atlas является отлаженным процессом, который построен на структурированных демонстрациях. Во время прошлых тренировок работы были фактически слепыми и выполняли все трюки на территории, которую они запомнили и которая некоторое время не менялась.

В этот же раз, Atlas адаптировали свои движения на основе того, что они видят, в связи с чем, инженерам не приходилось заранее программировать их, чтобы снять видеоролик.

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