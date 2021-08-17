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Boston Dynamics показала, як її роботи займаються гімнастикою

Новость на русском →
США , Вівторок 17 серпня 2021 19:28
Boston Dynamics показала, як її роботи займаються гімнастикою Фото: Boston Dynamic показала тренування з гімнастики для роботів (twitter.com/BostonDynamics)
Автор: Сергій Пишкін

Boston Dynamics оприлюднила декілька відеороликів, на яких показала, як її роботи Atlas займаються гімнастикою. Наразі компанія продовжує удосконалювати систему контролю й сприйняття пристроїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

На відео можна побачити, як роботи займаються паркуром. Інколи вони ледве не падають, але продовжують свої тренування.

Як відзначили в Boston Dynamics, наразі компанія працює над тим, аби покращити систему контролю й сприйняття своїх пристроїв.

Однак, не варто вводити себе в оману, тренування Atlas є налагодженим процесом, який побудований на структурованих демонстраціях. Під час минулих тренувань роботи були фактично сліпими й виконували усі трюки на території, яку вони запам’ятали й яка певний час не змінювалась.

Цього ж разу, Atlas адаптували свої рухи на основі того, що вони бачать, у зв’язку з чим, інженерам не доводилося заздалегідь програмувати їх, аби зняти відеоролик.

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