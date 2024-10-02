Боснія і Герцеговина посилила заходи безпеки через загострення на Близькому Сході

Боснія і Герцеговина запровадили посилені заходи безпеки. Це пов'язано з ескалацією воєнних подій на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони Боснії й Герцеговини Зукана Хелеза.
"На жаль, ми спостерігаємо ескалацію воєнних подій на Близькому Сході та в Україні. У зв'язку з цим, з потенційними міркуваннями про Боснію і Герцеговину, наказав запровадити посилені заходи безпеки командних об'єктів, підрозділів, споруд та зберігання зброї та боєприпасів у складі Збройних сил Боснії і Герцеговини з метою захисту особистого, споруд Міністерства оборони Боснії і Герцеговини та Збройних сил", - повідомив міністр.
Хелез заявив, що вищезгадані заходи є запобіжними й діятимуть до подальшого повідомлення.
"Громадяни Боснії і Герцеговини не повинні боятися, безпекова ситуація в нашій країні стабільна і немає жодної інформації чи ознак того, що вона буде порушена. Посилені заходи безпеки стосуються виключно військових об'єктів", - наголосив він.
Нагадаємо, що між Ізраїлем та "Хезболлою" останніми тижнями суттєво загострились відносини. Минулого тижня ситуація ускладнилась після того, як ЦАХАЛ завдав масований авіаудар по території Лівану, внаслідок якого було вбито лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.
Тоді ж Іран почав погрожувати Ізраїлю відплатою, а у ніч на 2 жовтня Іран влаштував масовану атаку на Ізраїль.
Зауважимо, що сьогодні посол закликав українців не відвідувати Ізраїль без крайньої потреби.
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