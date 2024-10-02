Боснія і Герцеговина посилила заходи безпеки через загострення на Близькому Сході

"На жаль, ми спостерігаємо ескалацію воєнних подій на Близькому Сході та в Україні. У зв'язку з цим, з потенційними міркуваннями про Боснію і Герцеговину, наказав запровадити посилені заходи безпеки командних об'єктів, підрозділів, споруд та зберігання зброї та боєприпасів у складі Збройних сил Боснії і Герцеговини з метою захисту особистого, споруд Міністерства оборони Боснії і Герцеговини та Збройних сил", - повідомив міністр.

Хелез заявив, що вищезгадані заходи є запобіжними й діятимуть до подальшого повідомлення.

"Громадяни Боснії і Герцеговини не повинні боятися, безпекова ситуація в нашій країні стабільна і немає жодної інформації чи ознак того, що вона буде порушена. Посилені заходи безпеки стосуються виключно військових об'єктів", - наголосив він.