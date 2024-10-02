RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Босния и Герцеговина усилила меры безопасности из-за обострения на Ближнем Востоке

Фото: министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Босния и Герцеговина ввели усиленные меры безопасности. Это связано с эскалацией военных событий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Боснии и Герцеговины Зукана Хелеза.

"К сожалению, мы наблюдаем эскалацию военных событий на Ближнем Востоке и в Украине. В связи с этим, с потенциальными соображениями о Боснии и Герцеговине, приказал ввести усиленные меры безопасности командных объектов, подразделений, сооружений и хранения оружия и боеприпасов в составе Вооруженных сил Боснии и Герцеговины с целью защиты личного, сооружений Министерства обороны Боснии и Герцеговины и Вооруженных сил", - сообщил министр.

Хелез заявил, что вышеупомянутые меры предохранительны и будут действовать до дальнейшего сообщения.

"Граждане Боснии и Герцеговины не должны бояться, ситуация с безопасностью в нашей стране стабильна и нет никакой информации или признаков того, что она будет нарушена. Усиленные меры безопасности касаются исключительно военных объектов", - подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что между Израилем и "Хезболлой" в последние недели существенно обострились отношения. На прошлой неделе ситуация осложнилась после того, как ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасана Насраллу.

Тогда же Иран начал угрожать Израилю возмездием, а в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.

Заметим, что сегодня посол призвал украинцев не посещать Израиль без крайней необходимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильЛиванИранХезболлаБосния и Герцеговина