Босния и Герцеговина усилила меры безопасности из-за обострения на Ближнем Востоке

Босния и Герцеговина ввели усиленные меры безопасности. Это связано с эскалацией военных событий на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Боснии и Герцеговины Зукана Хелеза.
"К сожалению, мы наблюдаем эскалацию военных событий на Ближнем Востоке и в Украине. В связи с этим, с потенциальными соображениями о Боснии и Герцеговине, приказал ввести усиленные меры безопасности командных объектов, подразделений, сооружений и хранения оружия и боеприпасов в составе Вооруженных сил Боснии и Герцеговины с целью защиты личного, сооружений Министерства обороны Боснии и Герцеговины и Вооруженных сил", - сообщил министр.
Хелез заявил, что вышеупомянутые меры предохранительны и будут действовать до дальнейшего сообщения.
"Граждане Боснии и Герцеговины не должны бояться, ситуация с безопасностью в нашей стране стабильна и нет никакой информации или признаков того, что она будет нарушена. Усиленные меры безопасности касаются исключительно военных объектов", - подчеркнул он.
Напомним, что между Израилем и "Хезболлой" в последние недели существенно обострились отношения. На прошлой неделе ситуация осложнилась после того, как ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасана Насраллу.
Тогда же Иран начал угрожать Израилю возмездием, а в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.
Заметим, что сегодня посол призвал украинцев не посещать Израиль без крайней необходимости.
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