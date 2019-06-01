В Боснии произошел пожар в лагере мигрантов

В Боснии и Герцеговине утром субботы, 1 июня, вспыхнул пожар в лагере для мигрантов, в результате которого пострадали десятки человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, пожар произошел в лагере Мирал, что находится в северо-западном городе Велика-Кладуша. В результате пожара пострадали по меньшей мере 29 человек, которые находились в лагере. В общем, на момент пожара, в лагере находились почти полтысячи мигрантов.

По словам представителя полиции Але Силдидича, все раненые были госпитализированы в больницы в Великой-Кладуше и соседнем городе Бихач.

Напомним, ранее сообщалось, что мальтийский патрульный корабль спас группу с 85 мигрантов, которые находились на тонущей деревянной лодке у побережья Мальты. Всех спасенных доставили на берег.

РБК-Украина писало, что у берегов Туниса затонула лодка с мигрантами, которые направлялись в сторону Италии. В результате инцидента погибли не менее 50 человек. Спасти удалось только 16 из 70 пассажиров лодки.

Кроме того, 6 апреля в на границе Греции произошли столкновения между мигрантами и правоохранителями. Протестующие начали бросать в сотрудников полиции камни, в ответ на что полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.