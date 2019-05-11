У побережья Мальты спасли мигрантов с тонущей лодки

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На лодке находились 85 мигрантов

Вечером пятницы, 10 мая, вооруженные силы Мальты спасли почти сотню мигрантов с тонущей лодки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, мальтийский патрульный корабль спас группу с 85 мигрантов, которые находились на тонущей деревянной лодке у побережья страны.

В армии отметили, что спасенные мигранты были преимущественно из Северной и Восточной Африки.

На данный момент все спасенные были доставлены на берег.

Напомним, ранее у берегов Туниса затонула лодка с мигрантами, которые направлялись в сторону Италии. В результате инцидента погибли не менее 50 человек. Спасти удалось только 16 из 70 пассажиров лодки.

По подсчетам Международной организации по миграции, в 2018 году в водах Средиземного моря погибли около 2300 человек, около 120 тысяч человек смогли перебраться в Европу.

Как писало РБК-Украина, 6 апреля в на границе Греции произошли столкновения между мигрантами и правоохранителями. Протестующие начали бросать в правоохранителей камни, в ответ на что полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Добавим, Высший суд Европейского союза позволил Германии высылать мигрантов в другие страны ЕС. Главное условие - удовлетворение базовых социальных потребностей мигрантов. Европейский суд в Люксембурге разрешил высылать тех, кому было отказано в получении убежища, в другие страны Евросоюза, даже если там существуют недостатки в системе социальной поддержки.