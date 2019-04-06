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В Греции произошли столкновения между мигрантами и полицией

Новости » Происшествия    06.04.2019 - 17:34
В Греции произошли столкновения между мигрантами и полицией
Фото: столкновения между мигрантами и полицией в Греции (Associated Press)

Правоохранители применили слезоточивый газ

Несколько сотен мигрантов, которые протестовали в северной части Греции, устроили столкновения с правоохранителями в субботу, 6 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, протестующие начали бросать в правоохранителей камни, в ответ на что полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Греческие власти утверждают, что протесты за пределами лагеря мигрантов Диавата на севере страны были вызваны ложными сообщениями в социальных сетях об отмене ограничения на поездки в северную Европу.

"Мы должны постоянно бороться с ложными новостями", - заявил координатор Министерства миграционной политики на севере Греции Никос Рагош.

Рагош отметил, что протестующие в Диавате в основном мигранты из Сирии, Ирака и Афганистана, но большинство из них не являются жителями из лагеря, они приехали со всей Греции, чтобы попасть в Северную Македонию.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Высший суд Европейского союза позволил Германии высылать мигрантов в другие страны ЕС. Главное условие - удовлетворение базовых социальных потребностей мигрантов. Европейский суд в Люксембурге разрешил ФРГ высылать тех, кому было отказано в получении убежища, в другие страны Евросоюза, даже если там существуют недостатки в системе социальной поддержки.

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