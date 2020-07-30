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В Боснии и Герцеговине от COVID-19 скончался министр

Босния и Герцеговина, Четверг 30 июля 2020 04:20
В Боснии и Герцеговине от COVID-19 скончался министр
Фото: Салько Букваревич (Factor)
Автор: Артур Родивилов

Салько Букваревич ушел из жизни в 53 года

В Боснии и Герцеговине после инфицирования коронавирусом умер министр по делам ветеранов Салько Букваревич. Он скончался в госпитале Сараево, где лечат больных COVID-19.

Об этом сообщает издание Faktor.

Отмечается, что Букваревича госпитализировали 22 июля как тяжелобольного пациента. Уже через несколько дней его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Последние 24 часа он находился в стабильном состоянии, однако затем его состояние резко ухудшилось. 53-летнего министра спасти не удалось.

Букваревич был министром по делам ветеранов Федерации Боснии и Герцеговины с 2015 года.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом после ослабления карантинных ограничений.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Боснии признал незаконным ограничение передвижения молодежи в возрасте до 18 лет и лиц старше 65 лет, которые были введены в рамках карантина из-за коронавируса.

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