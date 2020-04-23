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Коронавирус в Боснии: ограничение передвижения признали неконституционным

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 09:24
Коронавирус в Боснии: ограничение передвижения признали неконституционным
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Конституционный суд обязал правительство изменить ограничения в течение пяти дней

Конституционный суд Боснии признал ограничение передвижения молодежи в возрасте до 18 лет и лиц старше 65 лет, которые ввели для предотвращения распространения коронавируса, - неконституционным и нарушающим права человека. Об этом сообщает N1.

Как сообщается, граждане Боснии обжаловали решение властей. После чего Конституционный суд установил, что оспариваемые постановления Главного управления гражданской защиты Боснии и Герцеговины, запрещающие передвижение лицам в возрасте до 18 лет и старше 65 лет в Боснии и Герцеговине, нарушили право на свободу передвижения, гарантированное Конституцией.

Кроме того, Конституционный суд обязал правительство изменить ограничения в течение пяти дней. Начальник Управления гражданской защиты Фахрудин Солак отреагировал на такое решение, и сообщил, что орган будет уважать постановление суда, решения которого являются окончательными и обязательными.

В настоящее время в Боснии лабораторно подтверждено 1368 случаев заражения коронавирусом, из которых 53 человека умерли.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире количество умерших за прошедшие сутки выросло с 177 200 до 183 336 человек.

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Новости Украины ограничениеБосния и ГерцеговинаКоронавирус
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