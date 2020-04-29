В Боснии резко возросло число больных коронавирусом после ослабления карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня было зафиксировано в 4 раза больше случаев, чем за минувшие сутки

В Боснии и Герцеговине зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом после ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновников, за прошедшие 24 часа было подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом и 2 смерти от болезни, в сравнении с 20 случаями за предыдущие сутки и 49 случаями в понедельник. Общее количество инфицированных возросло до 1677, из них 67 - умерли.

Отмечается, что за последние сутки только в автономной Республике Сербской было выявлено 49 новых случаев.

В связи с ростом новых случаев, чиновники призывают граждан продолжать избегать массовых собраний и постоянно носить маски, несмотря на ослабление карантина.

"Мы понимаем, что увидим новые пики и тенденции заболевания, но мы должны вернуться к нормальной жизни", - заявил помощник министра здравоохранения Боснии и Герцеговины Горан Черкез.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Боснии признал незаконным ограничение передвижения молодежи в возрасте до 18 лет и лиц старше 65 лет, которые были введены в рамках карантина из-за коронавируса. В Управлении гражданской защиты заявили, что выполнят решение суда и отменят ограничение.