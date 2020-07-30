ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Боснії та Герцеговині від COVID-19 помер міністр

Боснія та Герцеговина, Четвер 30 липня 2020 04:20
У Боснії та Герцеговині від COVID-19 помер міністр
Фото: Салько Букваревич (Factor)
Автор: Артур Родивилов

Салько Букваревич пішов з життя в 53 роки

В Боснії та Герцеговині після інфікування коронавірусом помер міністр у справах ветеранів Салько Букваревич. Він помер у госпіталі Сараєво, де лікують хворих на COVID-19.

Про це повідомляє видання Faktor.

Наголошується, що Букваревича госпіталізували 22 липня як тяжкохворого пацієнта. Вже через кілька днів його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Останні 24 години він перебував у стабільному стані, проте потім його стан різко погіршився. 53-річного міністра врятувати не вдалося.

Букваревич був міністром у справах ветеранів Федерації Боснії і Герцеговини з 2015 року.

Раніше повідомлялося, що в Боснії і Герцеговині зафіксували різкий сплеск захворюваності коронавірусом після ослаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд Боснії визнав незаконним обмеження пересування молоді у віці до 18 років та осіб старше 65 років, які були введені в рамках карантину через коронавіруса.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Босния и ГерцеговинаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся