Bosch припиняє поставки автозапчастин в Росію
Про припинення постачання своїх запчастин для російських вантажівок оголосив Bosch. Зроблено це було після заяв України про те, що деталі Bosch були виявлені в російській військовій техніці, яка бере участь у вторгненні на територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Раніше повідомлялося, що німецька влада розслідує можливі експортні порушення з боку Bosch. Річ у тому, що фірмам з ЄС заборонено поставляти в Росію товари подвійного призначення, які можуть використовуватися як в цивільних, так і у військових цілях.
"Через те, що продукція Bosch без відома компанії могла використовуватися в негромадянських цілях, ми припинили постачання компонентів для вантажівок в Росію і російським клієнтам", — йдеться в заяві Bosch.
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