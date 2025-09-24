UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Боржники користуються електроенергією безкоштовно через прогалини в правилах, - експерт

Фото: експерт пояснив, що дозволяє боржникам електроенергії в Україні користуються нею безкоштовно (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Електроенергія, як і будь-який інший товар чи послуга, має оплачуватися вчасно та в повному обсязі. Накопичення боргів загрожує стабільності енергетичної системи, роботі водоканалів, ремонтам мереж і генерації.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, пише РБК-Україна.

За його словами, сьогодні в Правилах роздрібного ринку електроенергії існує норма, яка дозволяє відновити електропостачання непобутовому споживачу (бізнесу чи комунальному підприємству) лише через те, що справа щодо відключення розглядається в суді.

"Фактично це створює "лазівку" для боржників - під виглядом судового спору можна затягувати процес і безоплатно користуватися електроенергією", - пояснив Омельченко.

Він зазначив, що НКРЕКП пропонує уточнити правило: для непобутових споживачів такий "захист" не діятиме у випадку боргів. 

"Якщо відключення відбулося через несплату - сам факт звернення до суду не стане підставою для відновлення електропостачання",  - сказав експерт. 

Водночас, за словами Омельченка, механізми захисту для сумлінних споживачів зберігаються. Зокрема, можна оскаржити рахунок або акт у порядку, визначеному договором; звернутися до суду і добитися забезпечення позову (заборони на відключення до вирішення спору); вимагати відшкодування збитків, якщо відключення було неправомірним.

В чому проблема

Наразі боржники нерідко використовують суди як інструмент для уникнення відключення від електропостачання.

Достатньо подати позов і відкрити провадження, аби постачальник не мав права вимикати світло, поки триває розгляд справи.

Це дозволяло фактично затягувати процес і продовжувати користуватися електроенергією без оплати.

До цього повідомлялось, що борги на ринку електроенергії України зростатимуть, доки уряд не скоротить перелік так званих захищених споживачів.

