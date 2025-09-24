RU

Экономика Авто Tech

Должники пользуются электроэнергией бесплатно из-за пробелов в правилах, - эксперт

Фото: эксперт объяснил, что позволяет должникам электроэнергии в Украине пользуются ею бесплатно (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Электроэнергия, как и любой другой товар или услуга, должна оплачиваться вовремя и в полном объеме. Накопление долгов угрожает стабильности энергетической системы, работе водоканалов, ремонтам сетей и генерации.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, пишет РБК-Украина.

По его словам, сегодня в Правилах розничного рынка электроэнергии существует норма, которая позволяет восстановить электроснабжение небытовому потребителю (бизнесу или коммунальному предприятию) только потому, что дело об отключении рассматривается в суде.

"Фактически это создает "лазейку" для должников - под видом судебного спора можно затягивать процесс и бесплатно пользоваться электроэнергией", - пояснил Омельченко.

Он отметил, что НКРЭКУ предлагает уточнить правило: для небытовых потребителей такая "защита" не будет действовать в случае долгов.

"Если отключение произошло из-за неуплаты - сам факт обращения в суд не станет основанием для восстановления электроснабжения", - сказал эксперт.

В то же время, по словам Омельченко, механизмы защиты для добросовестных потребителей сохраняются. В частности, можно обжаловать счет или акт в порядке, определенном договором; обратиться в суд и добиться обеспечения иска (запрета на отключение до разрешения спора); требовать возмещения убытков, если отключение было неправомерным.

 

В чем проблема

Сейчас должники нередко используют суды как инструмент для избежания отключения от электроснабжения.

Достаточно подать иск и открыть производство, чтобы поставщик не имел права отключать свет, пока идет рассмотрение дела.

Это позволяло фактически затягивать процесс и продолжать пользоваться электроэнергией без оплаты.

До этого сообщалось, что долги на рынке электроэнергии Украины будут расти, пока правительство не сократит перечень так называемых защищенных потребителей.

Электроэнергия