Должники пользуются электроэнергией бесплатно из-за пробелов в правилах, - эксперт

По его словам, сегодня в Правилах розничного рынка электроэнергии существует норма, которая позволяет восстановить электроснабжение небытовому потребителю (бизнесу или коммунальному предприятию) только потому, что дело об отключении рассматривается в суде.

"Фактически это создает "лазейку" для должников - под видом судебного спора можно затягивать процесс и бесплатно пользоваться электроэнергией", - пояснил Омельченко.

Он отметил, что НКРЭКУ предлагает уточнить правило: для небытовых потребителей такая "защита" не будет действовать в случае долгов.

"Если отключение произошло из-за неуплаты - сам факт обращения в суд не станет основанием для восстановления электроснабжения", - сказал эксперт.

В то же время, по словам Омельченко, механизмы защиты для добросовестных потребителей сохраняются. В частности, можно обжаловать счет или акт в порядке, определенном договором; обратиться в суд и добиться обеспечения иска (запрета на отключение до разрешения спора); требовать возмещения убытков, если отключение было неправомерным.