Боржники користуються електроенергією безкоштовно через прогалини в правилах, - експерт

Електроенергія, як і будь-який інший товар чи послуга, має оплачуватися вчасно та в повному обсязі. Накопичення боргів загрожує стабільності енергетичної системи, роботі водоканалів, ремонтам мереж і генерації.

За його словами, сьогодні в Правилах роздрібного ринку електроенергії існує норма, яка дозволяє відновити електропостачання непобутовому споживачу (бізнесу чи комунальному підприємству) лише через те, що справа щодо відключення розглядається в суді.

"Фактично це створює "лазівку" для боржників - під виглядом судового спору можна затягувати процес і безоплатно користуватися електроенергією", - пояснив Омельченко.

Він зазначив, що НКРЕКП пропонує уточнити правило: для непобутових споживачів такий "захист" не діятиме у випадку боргів.

"Якщо відключення відбулося через несплату - сам факт звернення до суду не стане підставою для відновлення електропостачання", - сказав експерт.

Водночас, за словами Омельченка, механізми захисту для сумлінних споживачів зберігаються. Зокрема, можна оскаржити рахунок або акт у порядку, визначеному договором; звернутися до суду і добитися забезпечення позову (заборони на відключення до вирішення спору); вимагати відшкодування збитків, якщо відключення було неправомірним.