ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Должники пользуются электроэнергией бесплатно из-за пробелов в правилах, - эксперт

Украина, Среда 24 сентября 2025 18:22
UA EN RU
Должники пользуются электроэнергией бесплатно из-за пробелов в правилах, - эксперт Фото: эксперт объяснил, что позволяет должникам электроэнергии в Украине пользуются ею бесплатно (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Электроэнергия, как и любой другой товар или услуга, должна оплачиваться вовремя и в полном объеме. Накопление долгов угрожает стабильности энергетической системы, работе водоканалов, ремонтам сетей и генерации.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, пишет РБК-Украина.

По его словам, сегодня в Правилах розничного рынка электроэнергии существует норма, которая позволяет восстановить электроснабжение небытовому потребителю (бизнесу или коммунальному предприятию) только потому, что дело об отключении рассматривается в суде.

"Фактически это создает "лазейку" для должников - под видом судебного спора можно затягивать процесс и бесплатно пользоваться электроэнергией", - пояснил Омельченко.

Он отметил, что НКРЭКУ предлагает уточнить правило: для небытовых потребителей такая "защита" не будет действовать в случае долгов.

"Если отключение произошло из-за неуплаты - сам факт обращения в суд не станет основанием для восстановления электроснабжения", - сказал эксперт.

В то же время, по словам Омельченко, механизмы защиты для добросовестных потребителей сохраняются. В частности, можно обжаловать счет или акт в порядке, определенном договором; обратиться в суд и добиться обеспечения иска (запрета на отключение до разрешения спора); требовать возмещения убытков, если отключение было неправомерным.

В чем проблема

Сейчас должники нередко используют суды как инструмент для избежания отключения от электроснабжения.

Достаточно подать иск и открыть производство, чтобы поставщик не имел права отключать свет, пока идет рассмотрение дела.

Это позволяло фактически затягивать процесс и продолжать пользоваться электроэнергией без оплаты.

До этого сообщалось, что долги на рынке электроэнергии Украины будут расти, пока правительство не сократит перечень так называемых защищенных потребителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
Новости
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"