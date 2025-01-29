"Боруссия" Д - "Шахтер". Кто победит и почему: прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов-2024/25 сыграет в гостях с дортмундской "Боруссией". Для выхода в плей-офф "горнякам" надо победить с максимально крупным счетом. Но и этого может не хватить.

Поединок "Боруссия" - "Шахтер" состоится 29 января в немецком Дортмунде. Игру примет арена "Зигналь-Идуна-Парк". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Подопечные Марино Пушича неделю назад тоже в Германии, но в городе Гельзенкирхене, одолели в рамках 7-го тура ЛЧ французский "Брест" (2:0). С тех пор контрольных матчей не проводили, сосредоточившись на тренировках.

"Боруссия", у которой сезон продолжается, в минувшие выходные сыграла дома с бременским "Вердером" в 19-м туре Бундеслиги. "Черно-желтые" перед этим уволили главного тренера Нури Шахина, поэтому командой руководил временный наставник - датчанин Майк Туллберг. Хозяева на 21-й минуте остались в меньшинстве, вели в счете - 2:0, но не удержали победу - 2:2. "Боруссия" с 26-ю очками занимает в чемпионате Германии лишь 11-е место.

В то же время в Лиге чемпионов немецкая команда с 12-ю пунктами идет 14-й. Она гарантировала себе участие в плей-офф, но еще имеет шансы зацепиться за топ-8 - пройти напрямую в 1/8 финала. Поэтому в матче с "Шахтером" у соперника также будет достаточная мотивация.

В еврокубках "Боруссия" провела с украинскими клубами 8 матчей: играла с "Шахтером", киевским "Динамо" и львовскими "Карпатами". В 6-ти играх немецкая команда победила, 2 свела вничью и еще ни разу не уступала. Счет забитых и пропущенных мячей - 20:8.

Ровно половину из этих матчей "черно-желтые" провели с "Шахтером". Историческая статистика для "горняков" неутешительна: одна ничья и три поражения. Впервые пути соперников пересеклись в квалификации ЛЧ-2001/02 и тогда немцы победили дважды (3:1, 2:0). Следующая встреча была тоже в ЛЧ, но уже в 1/8 финала розыгрыша-2012/13. "Боруссия" снова уверенно прошла "Шахтер" (3:0, 2:2).

Донецкая команда довольно часто встречалась в еврокубках с представителями Германии: с 11-ю соперниками провела 26 поединков. В них одержала 9 побед, 7 раз сыграла вничью и в 10-х играх уступила. Счет мячей - 29:50.

Что нужно "Шахтеру" для выхода в плей-офф

Чемпионы Украины с 7-ю очками и разницей мячей "минус 6" (7-13) занимают в турнирной таблице 27-е место. Проходная зона топ-24 заканчивается на 10 баллах. Последнюю проходную строчку сейчас занимает немецкий "Штутгарт", у которого 10 баллов и разница "минус 1" (12-13).

Также по 10 очков имеют португальские "Бенфика" и "Спортинг" и французский ПСЖ. Набрав в последнем туре хотя бы очко, каждая из этих команд уже станет недосягаемой для "Шахтера". Кроме того, опередить "горняков" могут английский "Манчестер Сити" и хорватское "Динамо" из Загреба, которые имеют по 8 пунктов.

Поэтому даже победа в последнем матче над "Боруссией" еще не гарантирует подопечным Марино Пушича продолжения борьбы.

Нужно также, чтобы сложилось еще три дополнительных условия:

хотя бы одна из четырех команд, имеющих 10 очков ("Бенфика", ПСЖ, "Спортинг" и "Штутгарт") проиграла свой матч;

"Манчестер Сити" и "Динамо" Загреб не выиграли;

"Шахтер" должен кардинально улучшить свою разницу мячей: выиграть с наибольшим счетом.

Прогнозы букмекеров

В предстоящем противостоянии букмекеры видят явным фаворитом немецкую команду. Например, контора William Hill ставки на победу дортмундцев принимает с коэффициентом 1,36, на ничью - 5,00, на выигрыш "Шахтера" - 7,00.

Примерно на том же уровне шансы соперников оценивают украинцы из Favbet. Коэффициент на победу французского клуба они установили на уровне 1,40 балла. На успех "Шахтера" дают 6,80. Цена ничьей - 5,60.

Прогноз РБК-Украина

На фоне яркой победы "Шахтера" в прошлом туре ЛЧ и очевидной мотивированности "горняков" хочется верить в положительный для них результат. По крайней мере в этом конкретном матче (а не в ситуации с выходом в плей-офф вообще).

Но "Боруссия" - это не "Брест" и не "Янг Бойз". Очевидно, что даже в трудном положении, в котором команда оказалась сейчас, она выше классом, чем чемпионы Украины. К тому же у немцев есть свои турнирные задачи в ЛЧ.

Поэтому спрогнозируем, что "Шахтер" не уйдет с поля без забитого гола, но хозяева забьют больше. Итак, поставим - 3:1 в пользу финалиста Лиги чемпионов.