Ілюстративне фото: на борту турецького літака, який розбився у Грузії, було 20 військових (Getty Images)

На борту турецького військово-транспортного літака С130, який розбився у Грузії 11 листопада, було 20 членів екіпажу та пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

"На борту нашого літака, що зазнав аварії, було 20 осіб, включаючи екіпаж. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини. У відомстві зазначили, що пошуково-рятувальні роботи проводяться у координації з Грузією. Причина авіакатастрофи буде встановлена ​​після детального огляду уламків слідчою групою. "Наші пошуково-рятувальні операції тривають у координації з грузинськими національними службами", - підтвердив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що провів телефонну розмову з грузинським колегою Гелою Геладзе і той вилетів на місце подій. Ердоган своєю чергою поговорив з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Обговорили пошуково-рятувальні роботи на місці авіакатастрофи.