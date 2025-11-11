ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Грузії розбився транспортний літак армії Туреччини

Грузія, Вівторок 11 листопада 2025 17:25
UA EN RU
У Грузії розбився транспортний літак армії Туреччини Ілюстративне фото: у Грузії розбився транспортний літак армії Туреччини (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони Туреччини повідомило про аварію військово-транспортного літака турецьких збройних сил на території Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

Міноборони Туреччини повідомило про катастрофу транспортного літака збройних сил у Грузії.

Згідно з повідомленням, літак прямував з Азербайджану до Туреччини.

"Військово-транспортний літак С130, що вилетів з Азербайджану до нашої країни, розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні. У координації з азербайджанською та грузинською владою розпочато пошуково-рятувальні роботи", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Жодних подробиць щодо того, скільки людей перебували на борту, у відомстві не надали.

Що відомо про військово-транспортний літак С130

Військово-транспортний літак C-130 Hercules є одним із найвідоміших і найнадійніших літаків у світі, який активно використовується Збройними силами Туреччини. Цей літак розроблений американською компанією Lockheed Martin і відомий своєю універсальністю - він здатен перевозити війська, техніку, гуманітарні вантажі, а також виконувати медичні евакуації.

Турецькі військові експлуатують модифікації C-130B та C-130E, які надійшли на озброєння ще у 1960–70-х роках і з того часу неодноразово модернізувалися для відповідності сучасним вимогам.

Основною перевагою літака є його здатність злітати й приземлятися на коротких і непідготовлених смугах, що робить його незамінним під час бойових дій або надзвичайних ситуацій. Турецькі ВПС активно використовують C-130 для місій у зонах стихійних лих, у миротворчих операціях та під час транспортування військових вантажів у регіонах з обмеженою інфраструктурою. Літак має дальність польоту понад 3 тисячі кілометрів і здатен нести до 20 тонн корисного навантаження.

Нагадаємо, нещодавно вантажний літак UPS розбився, вилітаючи з Міжнародного аеропорту Мухаммеда Алі в Луїсвіллі до Гонолулу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туреччина Грузія
Новини
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа