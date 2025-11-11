У Грузії розбився транспортний літак армії Туреччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu .

Міноборони Туреччини повідомило про катастрофу транспортного літака збройних сил у Грузії.

Згідно з повідомленням, літак прямував з Азербайджану до Туреччини.

"Військово-транспортний літак С130, що вилетів з Азербайджану до нашої країни, розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні. У координації з азербайджанською та грузинською владою розпочато пошуково-рятувальні роботи", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Жодних подробиць щодо того, скільки людей перебували на борту, у відомстві не надали.

Що відомо про військово-транспортний літак С130

Військово-транспортний літак C-130 Hercules є одним із найвідоміших і найнадійніших літаків у світі, який активно використовується Збройними силами Туреччини. Цей літак розроблений американською компанією Lockheed Martin і відомий своєю універсальністю - він здатен перевозити війська, техніку, гуманітарні вантажі, а також виконувати медичні евакуації.

Турецькі військові експлуатують модифікації C-130B та C-130E, які надійшли на озброєння ще у 1960–70-х роках і з того часу неодноразово модернізувалися для відповідності сучасним вимогам.

Основною перевагою літака є його здатність злітати й приземлятися на коротких і непідготовлених смугах, що робить його незамінним під час бойових дій або надзвичайних ситуацій. Турецькі ВПС активно використовують C-130 для місій у зонах стихійних лих, у миротворчих операціях та під час транспортування військових вантажів у регіонах з обмеженою інфраструктурою. Літак має дальність польоту понад 3 тисячі кілометрів і здатен нести до 20 тонн корисного навантаження.