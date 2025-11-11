ua en ru
На борту турецкого самолета, который разбился в Грузии, было 20 военных

Грузия, Вторник 11 ноября 2025 20:28
Иллюстративное фото: на борту турецкого самолета, который разбился в Грузии, было 20 военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На борту турецкого военно-транспортного самолета С130, который разбился в Грузии 11 ноября, было 20 членов экипажа и пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

"На борту нашего самолета, потерпевшего крушение, было 20 человек, включая экипаж. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы проводятся в координации с Грузией.

Причина авиакатастрофы будет установлена после детального осмотра обломков следственной группой.

"Наши поисково-спасательные операции продолжаются в координации с грузинскими национальными службами", - подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что провел телефонный разговор с грузинским коллегой Гелой Геладзе и тот вылетел на место событий.

Эрдоган в свою очередь поговорил с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Обсудили поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы.

В Грузии разбился транспортный самолет армии Турции

Напомним, сегодня, 11 ноября, на территории Грузии разбился военно-транспортный самолет турецких вооруженных сил.

Как сообщили в турецком Министерстве обороны, самолет С130 направлялся из Азербайджана в Турцию.

В координации с азербайджанскими и грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы. Других деталей в ведомстве не сообщали.

