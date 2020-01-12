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Борт Міноборони повернеться з Тегерану тільки разом з тілами загиблих українців, - РНБО

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 23:32
Борт Міноборони повернеться з Тегерану тільки разом з тілами загиблих українців, - РНБО
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

За необхідності будуть направлятися додаткові сили

Борт Міністерства оборони України повернеться з Тегерану тільки по звершенню усіх процедур та коли стане можливим забрати тіла усіх 11 громадян України, загиблих у авіакатастрофі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря РНБО Олексія Данілова.

Він наголосив, що усі фахівці, необхідні для цього, будуть працювати до кінця. За необхідності будуть направлятися додаткові сили.

Борт Міноборони повернеться з Тегерану тільки разом з тілами загиблих українців, - РНБО

Нагадаємо, вчора Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Данілов розповів, що тіла загиблих українських громадян мають повернути додому орієнтовно у кінці січня.

Крім того, 11 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ісламської республіки Іран Хасаном Рухані, під час якої вони обговорили необхідність якнайшвидшого повернення тіл загиблих у катастрофі літака МАУ українців. Так, Зеленський у ході розмови підкреслив, що тіла українців мають повернути вже наступного тижня.

Нагадаємо, літак МАУ, що здійснював рейс 8 січня з Тегерана в Київ, розбився через дві хвилини після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, які загинули.

Пізніше уряд Ірану визнав, що літак збили, однак зробили це випадково, очікуючи авіаатаки з боку США.

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