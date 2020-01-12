Борт Міноборони повернеться з Тегерану тільки разом з тілами загиблих українців, - РНБО

Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

За необхідності будуть направлятися додаткові сили

Борт Міністерства оборони України повернеться з Тегерану тільки по звершенню усіх процедур та коли стане можливим забрати тіла усіх 11 громадян України, загиблих у авіакатастрофі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря РНБО Олексія Данілова.

Він наголосив, що усі фахівці, необхідні для цього, будуть працювати до кінця. За необхідності будуть направлятися додаткові сили.

Нагадаємо, вчора Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Данілов розповів, що тіла загиблих українських громадян мають повернути додому орієнтовно у кінці січня.