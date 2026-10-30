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Борщовий набір дорожчає: які овочі зросли в ціні та чого чекати до кінця року

15:00 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Марія Кучерявець
Фото: вартість овочів борщового набору змінюється залежно від пропозиції, якості врожаю та умов зберігання (Getty Images)

В Україні змінилися ціни на овочі борщового набору. Попри надходження нового врожаю, одні продукти дорожчають, інші – дешевшають. До кінця року ситуація на ринку може залишатися неоднорідною.

У жовтні ціни на овочі борщового набору в Україні змінювалися по-різному. Порівняно з вереснем капуста подорожчала на 10,6%, а буряк – на 14,4%. Водночас морква подешевшала на 10,3%, а вартість цибулі практично не змінилася.

Як пояснив керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка в коментарі РБК-Україна, ситуація на ринку овочів залишається неоднорідною навіть попри сезонне надходження нового врожаю.

За його словами, нинішня динаміка цін залежить не лише від сезонності. На неї також впливають фактична пропозиція окремих культур, якість зібраного врожаю, можливості зберігання та поведінка виробників.

Що буде з цінами на борщовий набір до кінця року

До кінця 2026 року ціни на овочі борщового набору поступово стабілізуватимуться, однак окремі культури можуть і надалі дорожчати.

Важливим фактором стане перехід від продажу свіжозібраної продукції до реалізації овочів зі сховищ. Такий процес традиційно збільшує витрати виробників. Крім того, за умов нестабільного енергопостачання вплив цього чинника на собівартість може посилитися.

За прогнозом Максима Гопки, суттєвого загального здешевлення всього борщового набору до кінця року не очікується.

Найімовірнішим сценарієм є стабілізація вартості окремих овочів і поступове подорожчання тих культур, пропозиція якісної продукції для тривалого зберігання яких буде обмеженою.

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