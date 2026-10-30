Борщевой набор дорожает: какие овощи выросли в цене и чего ждать до конца года

В октябре цены на овощи борщового набора в Украине менялись по-разному. По сравнению с сентябрем капуста подорожала на 10,6%, а свекла – на 14,4%. В то же время, морковь подешевела на 10,3%, а стоимость лука практически не изменилась.

Как объяснил руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина, ситуация на рынке овощей остается неоднородной даже несмотря на сезонное поступление нового урожая.

По его словам, нынешняя динамика цен зависит не только от сезонности. На нее также влияют фактическое предложение отдельных культур, качество уборки, возможности хранения и поведение производителей.

Что будет с ценами на борщовый набор до конца года

До конца 2026 года цены на овощи борщового набора будут постепенно стабилизироваться, однако отдельные культуры могут и дальше дорожать.

Важным фактором станет переход от продажи свежесобранной продукции к реализации овощей из хранилищ. Такой процесс традиционно увеличивает издержки производителей. Кроме того, при нестабильном энергоснабжении влияние этого фактора на себестоимость может усилиться.

По прогнозу Максима Гопки, существенного всеобщего удешевления всего борщового набора до конца года не ожидается.

Наиболее вероятным сценарием является стабилизация стоимости отдельных овощей и постепенное удорожание тех культур, предложение качественной продукции для длительного хранения которых будет ограничено.

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