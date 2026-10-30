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Картопля може подорожчати до 23 гривень за кілограм: що буде з цінами до кінця року

14:40 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Марія Кучерявець
Картопля може подорожчати до 23 гривень за кілограм: що буде з цінами до кінця року Фото: після завершення масового збирання врожаю пропозиція картоплі на ринку скорочується, що впливає на ціни (Getty Images)
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В Україні поступово дорожчає картопля після сезонного зниження цін у період масового збирання врожаю. До кінця року вартість овочу може зрости, однак різких стрибків за сприятливих умов не очікується.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Що буде з цінами на продукти в Україні: чого чекати до кінця 2026 року".

В Україні відновилося зростання цін на картоплю після сезонного здешевлення. У вересні середня роздрібна вартість овочу становила 15,17 грн за кілограм, а вже в жовтні піднялася до 17,23 грн/кг. Таким чином, за місяць ціна збільшилася на 13,6%.

Як розповів керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка в коментарі РБК-Україна, порівняно з жовтнем минулого року картопля також подорожчала – приблизно на 11%.

За його словами, така динаміка характерна для цього періоду. У серпні–вересні на ринок надходять значні обсяги картоплі безпосередньо з полів. Через високу пропозицію продукції ціни знижуються.

Однак поступово активний збір урожаю завершується. Частину картоплі закладають на зберігання, а обсяги продукції, доступної для негайного продажу, скорочуються. Це створює передумови для подальшого зростання вартості.

Скільки може коштувати картопля до кінця 2026 року

За прогнозом Максима Гопки, до кінця 2026 року картопля поступово дорожчатиме. Водночас різких цінових стрибків не очікується, якщо не буде суттєвих втрат продукції під час зберігання.

За базовим сценарієм, середня роздрібна ціна картоплі може становити близько 19–23 грн за кілограм.

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