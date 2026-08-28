Борщовий набір дешевшає, але ненадовго: коли чекати нових цінників

Ціна борщового набору

Чи є ризик перебоїв із постачанням овочів борщового набору? Чи зростуть ціни на овочі борщового набору, або навпаки? На скільки?

Керівник аналітичного відділу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка відповів, що у короткостроковій перспективі, у кінці серпня-вересні, не очікується дефіциту борщового набору.

"Навпаки, зараз працює сезонний фактор нового врожаю, і за більшістю позицій пропозиція збільшується. Це добре видно за роздрібними цінами", - каже Гопка.

Картопля в середньому у серпні коштує близько 19 грн/кг, а її індекс ціни порівняно з липнем знизився більш ніж на 20%.

Морква за серпень у моніторингу знизилася приблизно з 45 до 25,65 грн/кг, буряк - із 26,50 до близько 17,50 грн/кг.

Ріпчаста цибуля після рівнів понад 40 грн/кг на початку серпня до 26 серпня впала до близько 29 грн/кг.

"Тому зараз борщовий набір швидше має сезонно дешевшати або стабілізуватися, а ризик суттєвішого подорожчання зміщується на зиму", - каже експерт.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук висловив свою думку.

"Якщо дивитися по овочевій групі, на сьогоднішній день, слава Богу, у нас і гарний врожай, і немає проблем з можливістю реалізовувати через ярмарки, магазини, відповідно, на прилавках базарів", - кажк він.

Проте є такий фактор як логістика та сезонність.

"Але, знову ж таки, тут теж логістика, тому овочева група, фактично, там вересень-жовтень, там не буде якогось надвеликого скачка цін. Ну, може там на 3-5%, але, знову ж таки, за рахунок ціни на паливо".

Марчук зазначив, що в осінньо-зимовий період, умовно на початку листопада, умови для цін на овочі зміняться.

"Коли вже в більшій мірі ми не зможемо пропонувати достатньої кількості овочів, які ми зібрали під відкритим грунтом, ринок буде активно наповнюватися тепличними овочами. А це зовсім інше ціноутворення,ніж те, що з грядки", - уточнив Марчук.

Він пояснив, що існує дуже велика генерація світла і тепла для тепличних овочів, тож ціни зростатимуть.

"Відповідно, овочева група, за рахунок постачань на ринок тепличних, буде зростати. Навіть там може бути і 20-30%, а взимку ще більше", - зазначив Марчук.

Також він додав, що матиме значення ситуація з електроенергією восени та взимку.

"Але, знову ж таки, наперед не будемо так далеко гнати, бо не знаю який в нас там буде початок цієї зими чи осені в умовах постачання електроенергії. Тому ці продукти восени будуть підійматися в ціні", - резюмував він.