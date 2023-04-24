Боррель звернувся до Китаю та Бразилії: для мирних пропозицій потрібно їхати до Києва

Китайським та бразильським чиновникам слід відвідати Київ перед тим, як пропонувати мирні ініціативи щодо завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

"Нещодавно прозвучали пропозиції щодо миру від Китаю та Бразилії. Для чесних мирних зусиль треба говорити з Києвом. Потрібно поїхати туди, побачити наслідки агресії власними очима та очима тих, кого бомбили", - сказав Боррель.

Він підкреслив, що про ситуацію, яка склалася в Україні, треба говорити дуже чітко: є агресор, який порушив статут ООН і вторгся на територію іншої країни, і є жертва цієї агресії.

"Ми не можемо прийняти підхід, коли до агресора та жертви ставляться однаково. Тому ми підтримуємо Україну танками, системами ППО і навіть винищувачами… Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир. А доти ми продовжимо підтримувати Україну в її обороні", - додав урядовець.

Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення ні голова КНР Сі Цзіньпін, ні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не відвідували Україну.