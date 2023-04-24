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Боррель обратился к Китаю и Бразилии: для мирных предложений нужно ехать в Киев

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Люксембург , Понедельник 24 апреля 2023 22:23
Боррель обратился к Китаю и Бразилии: для мирных предложений нужно ехать в Киев Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китайским и бразильским чиновникам следует посетить Киев перед тем, как предлагать мирные инициативы по завершению войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Недавно прозвучали предложения относительно мира от Китая и Бразилии. Для честных мирных усилий нужно говорить с Киевом. Нужно поехать туда, увидеть последствия агрессии своими глазами и глазами тех, кого бомбили", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что о сложившейся в Украине ситуации нужно говорить очень четко: есть агрессор, который нарушил устав ООН и вторгся на территорию другой страны, и есть жертва этой агрессии.

"Мы не можем принять подход, когда к агрессору и жертве относятся одинаково. Поэтому мы поддерживаем Украину танками, системами ПВО и даже истребителями… Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир. А до тех пор мы продолжим поддерживать Украину в ее обороне", - добавил чиновник.

Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения ни глава КНР Си Цзиньпин, ни президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не посещали Украину.

Напомним, 24 февраля Китай обнародовал так называемый "мирный план", в котором Пекин указал свое видение завершения войны России против Украины.

Также мы писали, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к созданию аналога "Большой двадцатки" для мира в Украине.

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Киев Китай Жозеп Боррель Бразилия Война России против Украины
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