Боррель зробив нову заяву щодо ордера МКС на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньяху

Ордер на арешт Нетаньяху

21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Зазначимо, всі країни-члени ЄС є підписантами установчого договору МКС, який називається Римським статутом. Кілька держав ЄС заявили, що виконають свої зобов'язання за статутом, якщо це буде необхідно. Зокрема, у МЗС Канади натякнули, що заарештують Нетаньяху за ордером МКС.

Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив Нетаньяху відвідати його країну, запевнивши його, що він не зіткнеться з ризиками, що стосуються арешту, якщо він це зробить.

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