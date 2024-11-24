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Боррель зробив нову заяву щодо ордера МКС на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньяху

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель
Автор: Наталія Гурковська

Уряди країн ЄС не можуть вибирати, чи виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом (МКС). Мова про прем'єра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху та екс-міністра оборони Йоава Галанта.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ордер на арешт Нетаньяху

21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Зазначимо, всі країни-члени ЄС є підписантами установчого договору МКС, який називається Римським статутом. Кілька держав ЄС заявили, що виконають свої зобов'язання за статутом, якщо це буде необхідно. Зокрема, у МЗС Канади натякнули, що заарештують Нетаньяху за ордером МКС.

Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив Нетаньяху відвідати його країну, запевнивши його, що він не зіткнеться з ризиками, що стосуються арешту, якщо він це зробить.

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