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Боррель сделал новое заявление по ордеру МУС на арест премьера Израиля Нетаньяху

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Автор: Наталия Гурковская

Правительства стран ЕС не могут выбирать, выполнять ли ордера на арест, выданные Международным уголовным судом (МУС). Речь о премьере Израиля Биньямине Нетаньяху и экс-министре обороны Йоаве Галанте.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Государства, которые подписали Римскую конвенцию, обязаны выполнить решение суда. Это не является необязательным", - сказал он.

По его словам, те же обязательства были обязательными для стран, стремящихся присоединиться к ЕС.

"Было бы очень смешно, что новички имеют обязательства, которые нынешние члены не выполняют", - констатировал Боррель.

Ордер на арест Нетаньяху

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Отметим, все страны-члены ЕС являются подписантами учредительного договора МУС, который называется Римским статутом. Несколько государств ЕС заявили, что выполнят свои обязательства по статуту, если это будет необходимо. В частности, в МИД Канады намекнули, что арестуют Нетаньяху по ордеру МУС.

Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил Нетаньяху посетить его страну, заверив его, что он не столкнется с рисками, касающимися ареста, если он это сделает.

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