Боррель заявив, що Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю РФ

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що для ЄС буде "червоною лінією", якщо Китай надасть зброю Росії для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
До слова, позицію Борреля підтримали
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю Росії для війни проти України.
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