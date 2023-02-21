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Боррель заявил, что Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие РФ

Фото: Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что для ЕС будет "красной линией", если Китай предоставит оружие России для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

К слову, позицию Борреля поддержали

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если решит передавать оружие России для войны против Украины.

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