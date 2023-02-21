Боррель заявил, что Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что для ЕС будет "красной линией", если Китай предоставит оружие России для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
К слову, позицию Борреля поддержали
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если решит передавать оружие России для войны против Украины.
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