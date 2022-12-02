Боррель завітав до бійців ЗСУ, які тренуються в рамках програми ЄС (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Twitter.

Боррель зазначив, що він зустрінеться з першою групою стажистів із 15 000 українських військових.

"Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських солдатів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. У рамках місії буде підготовлено до 15 тисяч військових.

Угорщина не братиме участі у тренувальній місії для українських бійців та не буде її фінансувати.

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