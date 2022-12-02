UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боррель завітав до бійців ЗСУ, які тренуються в рамках програми ЄС (фото)

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідав українських військових, які розпочали тренування в рамках місії Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Twitter.

"Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських солдатів", - йдеться у повідомленні.

Боррель зазначив, що він зустрінеться з першою групою стажистів із 15 000 українських військових.

"Вдячний Польщі за проведення значної частини тренінгу на польській землі", - додав Боррель.

Нагадаємо, що раніше Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. У рамках місії буде підготовлено до 15 тисяч військових.

Угорщина не братиме участі у тренувальній місії для українських бійців та не буде її фінансувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниПольщаЖозеп БоррельЕвросоюзВійна в Україні