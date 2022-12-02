Боррель завітав до бійців ЗСУ, які тренуються в рамках програми ЄС (фото)

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідав українських військових, які розпочали тренування в рамках місії Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Twitter.
"Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських солдатів", - йдеться у повідомленні.
"Вдячний Польщі за проведення значної частини тренінгу на польській землі", - додав Боррель.
Нагадаємо, що раніше Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. У рамках місії буде підготовлено до 15 тисяч військових.
Угорщина не братиме участі у тренувальній місії для українських бійців та не буде її фінансувати.
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