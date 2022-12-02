RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боррель посетил бойцов ВСУ, которые тренируются в рамках программы ЕС (фото)

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетил украинских военных, которые приступили к тренировкам в рамках миссии Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter.

"Сегодня я посещаю тренировочную площадку нашей новой тренировочной миссии ЕС для украинских солдат", - говорится в сообщении.

Боррель отметил, что он встретится с первой группой стажеров из 15 000 украинских военных.

"Благодарен Польше за проведение значительной части тренинга на польской земле", - добавил Боррель.

Напомним, ранее Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. В рамках миссии будет подготовлено до 15 тысяч военных.

Венгрия не будет участвовать в тренировочной миссии для украинских бойцов и не будет ее финансировать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПольшаЖозеп БоррельЕвросоюзВойна в Украине