Боррель запропонував ЄС направити 1 млрд євро на спільну закупівлю боєприпасів для України

Він зазначив, що ЄС має надати Україні новий пакет допомоги. До нього повинні увійти боєприпаси, в тому числі, з власних запасів країн блоку.

За його словами, Україна має отримати різні боєприпаси - як стандартів НАТО, так і радянських.

"На це я пропоную виділити 1 мільярд євро", - сказав він після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

Нагадаємо, сьогодні у Стокгольмі пройшла неформальна зустріч міністрів оборони ЄС, у якій взяв участь міністр оборони України Олексій Резніков. На зустрічі, зокрема, планувалось обговорити військову підтримку України фінансування закупівель артилерійських боєприпасів для підтримки України.

РБК-Україна також повідомляли, що сьогодні члени ЄС мають погодити спільну закупівлю боєприпасів для України.

Окрім того, Резніков зазначив, що 1 млрд євро на снаряди для України від ЄС недостатньо, зазначивши, що потрібно у чотири рази більше.

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