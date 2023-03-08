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Боррель предложил ЕС направить 1 млрд евро на совместную закупку боеприпасов для Украины

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз может направить 1 млрд евро на совместную закупку боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на пресс-конференции в Швеции.

Он отметил, что ЕС следует предоставить Украине новый пакет помощи. В него должны войти боеприпасы, в том числе, из запасов стран блока.

По его словам, Украина должна получить разные боеприпасы - как стандартов НАТО, так и советских.

"На это я предлагаю выделить 1 миллиард евро", - сказал он после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.

Напомним, сегодня в Стокгольме прошла неформальная встреча министров обороны ЕС, в которой принял участие министр обороны Украины Алексей Резников. На встрече планировалось обсудить военную поддержку Украины финансирование закупок артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины.

РБК-Украина также сообщали, что сегодня члены ЕС должны согласовать совместную закупку боеприпасов для Украины.

Кроме того, Резников отметил, что 1 млрд евро на снаряды для Украины от ЕС недостаточно, отметив, что нужно в четыре раза больше.

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