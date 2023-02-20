Боррель за два тижні надасть пропозиції щодо прискорення постачання зброї Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голова дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

"Нам треба швидше рухатися", - додав голова дипломатії Євросоюзу.

Боррель пояснив, що надасть конкретні пропозиції щодо прискорення постачання зброї міністрам оборони на засіданні 7-8 березня.

"Українській армії потрібна велика кількість боєприпасів, особливо для танків та артилерії", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Європейський Союз повинен надати Україні достатню кількість боєприпасів для продовження боротьби проти російської агресії.

Окрім того, міністри ЄС мають провести термінову зустріч, щоб вирішити проблему з боєприпасами для України, 6-7 березня.

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