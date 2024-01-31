Боррель закликав країни Євросоюзу вкладати більше коштів у військову мобільність

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав членів Євросоюзу виправити роки "недбалості та недофінансування" військової мобільності в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuropa press .

Боррель вважає, що дебати тепер мають тривати щодо того, як компенсувати десятиліття недостатнього фінансування у питанні, яке вийшло на перший план після початку російського вторгнення в Україну.

"Сьогодні європейці виявили, що живуть у дуже конфронтаційному і небезпечному світі. Ми повинні інвестувати у військову мобільність, де роки нехтування та брак фінансування повинні бути виправлені, - заявив Боррель.

Верховний представник ЄС також підкреслив необхідність збільшення навчань із військової мобільності.

Варто зазначити, що 30 січня Німеччина, Нідерланди та Польща підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичної тяганини, що перешкоджає швидкому пересуванню військ і озброєнь до східного флангу НАТО.

Можливий напад РФ на НАТО

Нещодавно в західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани Росії напасти на країни НАТО. Зокрема були оприлюднені сценарії, а також інфографіки. Чиновники тим часом уже почали закликати готуватися до можливої війни.

Обговорення розпочалося після публікації німецького таблоїда Bild, який нібито отримав секретний документ "Оборона альянсу-2025".

Також голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не посоромився" б напасти на НАТО. Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади Росії.

Докладніше про це, військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - у тексті РБК-Україна.